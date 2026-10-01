México dice estar "más cerca" de nuevos acuerdos comerciales con EE.UU.

"Nos estamos acercando a muchas cosas. A avanzar, a acercar posiciones, resolver temas. Y ahí vamos avanzando, avanzando, avanzando", resumió Ebrard desde la reunión ministerial de Comercio del G20 en Milwaukee.

"Dice el dicho en México, que el que persevera, alcanza. Entonces, a la mexicana hay que perseverar. Ya cada día estamos más cerca de tener nuevos acuerdos", añadió el funcionario.

Ebrard aseguró que México mantiene mejores condiciones que otros países en su relación comercial con Estados Unidos, después de comparar la situación con representantes de Turquía, Arabia Saudí y otras economías presentes en el G20.

"Pude constatar que estamos en una situación más favorable que los demás", sostuvo.

El secretario también afirmó que, incluso con los cambios que impulsa Washington en su política comercial, México conservará una posición ventajosa.

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"Antes tenías una muy buena posición, llegó este Gobierno, tenemos la mejor posición también. Y no esperamos que eso se mueva", señaló, al tiempo que sintetizó la situación de México como la de "el país que más exporta y que menos paga".

Ebrard reconoció, sin embargo, que siguen pendientes las medidas estadounidenses de la sección 232 y por las que pesan aranceles de 25 % a las exportaciones mexicanas de acero y vehículos.

Las conversaciones se producen en paralelo a la revisión del T-MEC, en las que Estados Unidos y México han abordado durante las rondas bilaterales asuntos como acero y aluminio, automóviles, seguridad económica, agricultura y trabajo.

Ebrard anunció además una misión comercial mexicana a varios países europeos en la primavera de 2027, vinculada a la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, así como una segunda misión empresarial a Canadá el próximo año.

Sobre India, afirmó que este encuentro bilateral en Milwaukee permitirá iniciar una "nueva etapa" en la relación económica, con conversaciones que abarcan desde el tequila, gravado con un arancel del 150 %, hasta vehículos y autopartes.

"No se vale tener un arancel de ese tamaño", dijo sobre el tequila.

El secretario sostuvo que México busca, además de defender su relación con Estados Unidos, ampliar sus vínculos con otras economías en momentos en que, afirmó, "estamos en un cambio en el sistema de comercio mundial".

"Por eso hay que estar aquí, discutir y tratar de persuadir", exclamó Ebrard. EFE