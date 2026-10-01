Milei: No descansaremos hasta que Argentina sea país con más libertad económica del mundo

"Somos uno de los países que más crecemos y no vamos a descansar hasta que Argentina sea el país con más libertad económica del mundo", declaró Milei desde París, donde la OCDE celebra la 'Argentina Week', un foro económico diseñado para acelerar las inversiones europeas en medio de un drástico programa de austeridad interna.

En un discurso con tono marcadamente electoralista, el presidente destacó además el potencial de Argentina como proveedor de energía para Europa y señaló que el país podrá ofrecer un suministro abundante de gas natural licuado.

"Europa aprendió lo costoso que es depender de proveedores poco confiables, por eso vengo aquí a transmitirles que Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante", declaró.

Milei también defendió la complementariedad entre los sectores agrícolas argentino y europeo, y llamó a profundizar los vínculos entre capital y trabajo.

En ese sentido, destacó el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que, según dijo, en sus primeros dos años acumula más de 45.000 millones de dólares en proyectos aprobados y unos 200.000 millones de dólares en iniciativas presentadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario señaló asimismo que Argentina busca posicionarse en la industria vinculada a la inteligencia artificial, aprovechando sus recursos energéticos y minerales, la disponibilidad de tierras y su capital humano.

Dijo, en este punto, que el Gobierno prepara un marco legal para atraer empresas tecnológicas y centros de datos al país.

En clave interna, Milei defendió su estrategia para mejorar la competitividad mediante reformas estructurales, en lugar de recurrir a devaluaciones. Según el presidente, durante décadas Argentina utilizó la devaluación como mecanismo para mejorar transitoriamente la competitividad, mientras la productividad permanecía estancada.

En ese foro, el presidente argentino defendió con ahínco el rumbo de su programa económico y afirmó para tranquilizar a los empresarios que su Gobierno logró estabilizar la economía sin vulnerar los derechos de propiedad ni incumplir contratos.

Milei sostuvo que el ajuste fiscal permitió eliminar el déficit primario en los primeros meses de gestión y aseguró que Argentina ha reducido la inflación y la pobreza mientras acumula reservas y recupera el acceso al crédito privado.

Añadió que el país cerrará su actual mandato con un crecimiento acumulado superior a 16 puntos porcentuales y atribuyó la mejora a un cambio de modelo basado en el equilibrio macroeconómico y una mayor libertad económica.

Según el mandatario, Argentina también está generando una mayor cantidad de dólares mediante el crecimiento de sus exportaciones, lo que, a su juicio, demuestra que las restricciones externas que históricamente limitaron al país tenían un origen interno.

En un discurso trufado de menciones a Picassso ('para hacer lo imposible están los demás', parafraseó) y a Maquiavelo (quien separó la política de la moral tradicional), Milei aseguró que si es reelegido en el cargo en las próximas elecciones el antiguo dicho francés de 'rico como un argentino' volverá a estar de actualidad.