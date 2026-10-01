Milei publicará un libro en noviembre y asegura que está listo ante "intentos golpistas"

"Mi próximo libro se llamará la moral en la política de Estado y es interesante porque tiene tres tomos", explicó Milei desde París, donde la OCDE celebra la 'Argentina Week' en París, un foro económico clave diseñado para acelerar las inversiones europeas en medio de un drástico programa de austeridad interna.

En un discurso con tintes electoralistas, el jefe de Estado argentino detalló que el libro (cada uno de los tomos tendrá 250 páginas) se publicará en la segunda quincena de noviembre y en él mostrará cómo es su "forma de hacer política y de implementarla y de mostrar resultados".

El dirigente presumió de que la economía argentina ha avanzado más "en 30 meses" que en los últimos 100 años y criticó "el socialismo" de los anteriores gobiernos argentinos, que, lamentó, llevaron al país a la "ruina".

"Imagínense que si los resultados en las urnas nos acompañan y teniendo mayoría, les aviso: se viene un proceso de cambio como nunca antes en la historia argentina. Esto lo menciono porque el año que viene tenemos elecciones presidenciales y sabemos que en la Argentina los periodos electorales son temporadas de maniobras desestabilizadoras e intentos golpistas", agregó.

En un largo discurso en el que citó al pintor español Pablo Picasso y al filósofo Nicolás Maquiavelo e incluso al mítico técnico argentino Carlos Bilardo, Milei aseveró que, si logra una reelección, su país se convertirá "en la experiencia de crecimiento económico más maravillosa de los últimos 250 años" de la historia mundial.

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"En la propia Francia acuñaron la frase, 'rico como un argentino'", recordó el mandatario sudamericano, al referirse al inicio del siglo XX. Milei se puso como meta que esta misma frase vuelva a pronunciarse próximamente, aunque asumió que podría llevar entre 30 y 35 años que Argentina llegue al mismo nivel de renta per cápita que Estados Unidos.

Por último, el presidente argentino, quien terminó su discurso con su lema "¡Viva La Libertad, carajo!, criticó a los actuales gobiernos europeos, a los que acusó de promover "una inmigración descontrolada" y de "engordar al Estado".

"Argentina está tomando la dirección contraria", presumió, ante un auditorio entregado y en el que en la primera fila figuraba la hermana del mandatario, Karina Milei.