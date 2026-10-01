Militares de Ecuador incautan 1,3 toneladas de marihuana en zona fronteriza con Colombia

El funcionario explicó que los ocupantes del vehículo tipo camioneta se saltaron un control militar, por lo que los soldados empezaron a perseguirlos.

Kilómetros después, dejaron abandonado el vehículo y escaparon.

"Cuando el equipo del Ejército revisa la camioneta encuentran 24 bultos con cerca de 960 paquetes de presunta marihuana", escribió Loffredo en su cuenta de la red social X.

El ministro agregó que la operación representa un golpe para "la logística y las economías ilícitas" de los grupos narcotraficantes que operan en la frontera norte.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para enfrentar a los grupos criminales, especialmente dedicados al narcotráfico, a los que se le atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.