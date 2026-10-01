Mira Sorvino: "Empecé a hacer series porque estaba en la lista negra de Harvey Weinstein"

"Estuve en la lista negra hasta 2018 y no hacía ninguna película importante, porque realmente me excluyeron por completo", afirmó la intérprete, que intervino en la sección One Play Series de la San Diego Comic-Con Málaga.

Durante una temporada pensó "que era simplemente el destino o mala suerte" y llegó a creer que "ser actriz" no era lo suyo, pero en ese momento debía alimentar a su familia y "seguir trabajando", empezó en la televisión y se dio cuenta "de que otros actores y actrices también empezaban a trabajar en series".

Sobre 'Poderosa Afrodita', la película de Woody Allen con la que ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto, afirma que fue "una experiencia en aquel momento maravillosa", aunque tiene con ese filme "una sensación un poco controvertida".

"Es un poco difícil para mí gestionar esto. Creo que (Woody Allen) es un buen director, pero un mal hombre, que ha hecho cosas horribles", señaló en referencia a "toda la situación" del cineasta con Dylan Farrow, la hija adoptiva que le acusó públicamente de haberla sometido a abusos sexuales cuando era niña, aunque no se llegaron a presentar cargos formales en su contra.

Tras unos inicios difíciles en los que Sorvino no superaba audiciones y tuvo que trabajar como profesora de chino o camarera, además de vivir "en un apartamento horrible", llegó el éxito y el Óscar, y de repente sintió que toda su vida "estaba bajo los focos".

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"Muchas veces ocurre con las actrices jóvenes. Es un nivel muy fuerte de presión mediática ver cómo las personas se ríen de nuestro cuerpo si engordamos, si adelgazamos, si tenemos cirugía plástica o no o por lo que nos ponemos de ropa".

"Todo esto lo sufrimos, y es importante reivindicar el derecho a ser tratadas como personas. No somos un objeto público que sea motivo de debate y que esté expuesto a esto", subrayó la intérprete, de 59 años.

Para elegir los proyectos siempre le ha motivado "intentar algo nuevo, que no había hecho antes", y también cree mucho "en la visión del director o la directora".

"Me gustan mucho los que hacen a los actores y actrices sentir que creen en ellos, porque es mucho mejor que un director que siempre impone lo suyo".

Respecto a la evolución de Hollywood, lamentó que las películas de presupuesto medio hayan "desaparecido".

A su vez, consideró las redes sociales "una bendición y una maldición, porque todos estamos enganchados al teléfono": "Te conectan más con los fans y tienes el sentimiento de que a la gente le gusta tu trabajo y le interesa saber un poco lo que haces".