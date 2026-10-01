Misión nicaragüense, encabezada por hijo de Ortega, participa en foro en Bielorrusia

Misión nicaragüense, encabezada por hijo de Ortega, participa en foro en Bielorrusia

San José, 1 oct (EFE).- Una delegación de Nicaragua, encabezada por uno de los hijos de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, se encuentra en Minsk para participar en el Foro Industrial Internacional de Bielorrusia, informaron este jueves las autoridades en Managua .