Misión nicaragüense, encabezada por hijo de Ortega, participa en foro en Bielorrusia

La copresidenta Murillo dijo a través de medios oficiales que la comitiva está presidida por su hijo Laureano Facundo Ortega Murillo, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia.
La misión de Nicaragua avanza en reuniones y encuentros para potenciar la cooperación durante el Foro Industrial Internacional, que se desarrolla en Minsk, indicó Murillo.
Ese foro está conformado por 44 delegaciones y más de 10.000 participantes de Rusia, China, Irán, Turquía, Indonesia, Myanmar, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, Mozambique, Georgia, Omán, Cuba y Venezuela, precisó.
“Hoy, 1 de octubre, la delegación ha sostenido reuniones con Víktor Karankévich, vice primer ministro de Bielorrusia, con Aleksandr Yegórov, representante especial del presidente de Bielorrusia y vicepresidente del Banco Nacional de Bielorrusia, y con (representantes de) las empresas de producción de maquinaria Maz y Amkodor”, anotó la copresidenta.
Murillo dijo que su Gobierno está gestionando camiones de bomberos, equipos para las alcaldías, ambulancias y equipos para el Ministerio de Salud.
La delegación nicaragüense también la integran el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; el ministro de Industria y Comercio, Erwin Ramírez; el inspector general del Ejército, coronel general Marvin Corrales; el viceministro de Transporte, Félix Granados; el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, y la embajadora del país en Rusia concurrente en Bielorrusia, Alba Azucena Torres.
Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del autoritario presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko.