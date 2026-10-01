Mundo
01 de octubre de 2026 a la - 07:55

Moldavia cita al embajador ruso por unos drones en su espacio aéreo

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Moscú, 1 oct (EFE).- Moldavia citó este jueves al embajador ruso en el país, Oleg Oziorov, por la violación de su espacio aéreo por unos drones, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
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En el Ministerio de Exteriores moldavo señalaron que “tales incidentes representan una amenaza directa para la seguridad de los ciudadanos” del país vecino de Ucrania.

Chisinau exigió al embajador ruso que Moscú cese las acciones que puedan representar una amenaza para Moldavia.

El Ministerio de Defensa moldavo informó la víspera sobre la entrada en el espacio aéreo del país de tres drones, dos de los cuales cayeron en territorio moldavo.

A finales de agosto, un puesto fronterizo en Moldavia cerró temporalmente después de que un aparato no tripulado impactara contra un puesto fronterizo ucraniano, situado a pocos metros.

Moldavia acusa periódicamente a Rusia de violar su espacio aéreo con drones que envía para atacar objetivos en Ucrania.