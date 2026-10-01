Narco uruguayo Marset "también corrompió a funcionarios" en Paraguay, dice jefe antidrogas

"Así como trabajaba en Bolivia también trabajó acá, y acá también corrompió a funcionarios", declaró Rachid al canal ABC TV, al reaccionar a la reciente detención del fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, acusado de liderar una organización criminal que protegía a narcoterroristas en el país, entre ellos Marset.

"Para mover ese tipo de estructura con la cual operaba Marset necesariamente uno tiene que corromper a funcionarios del Estado, lo hizo en Bolivia y lo hizo también acá en Paraguay", insistió.

Marset fue detenido en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra el pasado 13 de marzo, y estaba prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando escapó de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en esa ciudad.

El ministro de Gobierno (Interior) boliviano, Marco Antonio Oviedo, mencionó hoy que esta fuga de Marset se produjo gracias a la "narcoestructura en la Fiscalía" del país del altiplano por la que se acusa al detenido Mariaca.

"Para llegar a este tipo, a este nivel, de aprensiones de autoridades en Bolivia, es porque se tiene información muy pesada y muy contundente", dijo al respecto el jefe antidrogas paraguayo.

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Paraguay acusa a Marset, quien tras su detención en Bolivia fue deportado a Estados Unidos, de narcotráfico y lavado de dinero.

Su causa en el país se deriva de la operación policial 'A Ultranza Py', que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerada la más grande ejecutada hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado en Paraguay.

La pareja de Marset, la también uruguaya Gianina García Troche, está detenida en Paraguay bajo acusaciones de lavado de activos.