Perú descarta "categóricamente" una privatización total de la petrolera Petroperú

Durante una exposición ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el director del proyecto de reorganización de Petroperú, Ángel Delgado, agregó que "lo que se busca es que el privado, junto a la petrolera, gestionen el activo" de la empresa.

El funcionario detalló los avances del encargo que recibió Proinversión en 2025 para la reorganización patrimonial de la compañía y destacó que se busca estructurar "una solución integral" con inyección de capital internacional, eficiencia operativa y modernización organizacional.

Anotó que el objetivo es incorporar el conocimiento y la eficiencia logística privada mediante contratos de operación y gerencia que aseguren la viabilidad del negocio, bajo el modelo de bloques patrimoniales.

Proinversión añadió que, en esa línea, avanza en la estructuración financiera y la aprobación de los planes de promoción de los principales bloques patrimoniales, así como en la monetización de activos inmobiliarios no estratégicos de la empresa.

Por su parte, el presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark, sostuvo que uno de los principales hitos del plan de trabajo es dotar de liquidez a la empresa mediante una línea de crédito de hasta 2.000 millones de dólares proveniente de la banca internacional.

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Esta operación incluye un crédito puente de 475 millones de dólares que se canalizará a través de una empresa subsidiaria bajo una "caja separada" o fideicomiso, con la supervisión técnica de Proinversión, para garantizar que el capital se destine exclusivamente a necesidades operativas.

Petroperú recibió el pasado 8 de septiembre ese primer desembolso de 475 millones de dólares de la línea de crédito aprobada para mantener a flote a la compañía, en este caso con recursos procedentes de los bancos estadounidenses JP Morgan y Citibank.

A mediano plazo, la estrategia busca que Petroperú opere con mayor eficiencia, aproveche mejor sus activos y reduzca su dependencia del apoyo estatal hasta ser financieramente sostenible en el 2032, según señaló Proinversión en ese momento.

La crisis financiera en la petrolera estatal se aceleró con la modernización de la refinería de Talara por más de 5.500 millones de dólares, lo que llevó a registrar al cierre de 2025 más de 600 millones de dólares de pérdidas acumuladas, que sobrepasan en más de la mitad su patrimonio neto.