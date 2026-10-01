Perú extingue cuatro incendios forestales, pero otros tres siguen activos en el país

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó en un comunicado que los incendios ya apagados se registraron entre el pasado martes y este jueves en el distrito puneño de Lampa, el arequipeño de Sibayo, el cusqueño de Layo y el ayacuchano de Sancos.

El 29 de septiembre comenzó un incendio en el centro poblado Marno Lamparaquen, en Lampa, que fue extinguido por miembros del serenazgo (guardias municipales), de la oficina de la Defensa Civil, la Policía Nacional y pobladores de la zona.

En este lugar, las llamas dejaron 650 hectáreas de cobertura natural destruidas, 7 viviendas afectadas, una persona herida y otras 21 afectadas.

Por otra parte, los incendios en Sibayo, Layo y Sancos fueron sofocados por trabajadores de los municipios respectivos, con apoyo de pobladores locales, sin dejar daños personales, pero sí la destrucción de 97 hectáreas de vegetación, en total.

El Indeci señaló que este jueves se reportó otro incendio forestal en el centro poblado Canrey Grande, en la región norteña de Áncash, que hasta el momento ha dañado cinco hectáreas de cobertura natural, aunque ya ha sido controlado.

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Otros dos incendios se mantienen activos desde el 29 y el 30 de setiembre en las localidades de Tauca, también en Áncash, y Pampas, en la región sur andina de Huancavelica, donde han destruido hasta el momento 156,7 hectáreas de vegetación.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), supervisa estos eventos en coordinación con los centros de operaciones de emergencia locales y con las autoridades respectivas, para determinar las acciones de respuesta en atención de la población damnificada y afectada.