Mundo
01 de octubre de 2026 a la - 16:10

Policía de Ecuador incauta 37 paquetes de cocaína oculta en un contenedor rumbo a Alemania

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Quito, 1 oct (EFE).- La Policía de Ecuador incautó 37 paquetes de cocaína ocultos en un contenedor de exportación en Posorja, provincia costera de Guayas, que tenía como destino Alemania, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Por EFE
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El operativo permitió intervenir el cargamento y detener al representante de la empresa exportadora.

Reimberg señaló que la droga incautada equivaldría a unas 357.050 dosis y tendría un calor aproximado de 1,67 millones de dólares en el mercado europeo.

Los paquetes fueron ingresados bajo cadena de custodia en el centro de acopio correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar las posibilidades dentro del caso por presunto narcotráfico.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

La provincia de Guayas es un punto clave en esa ruta, especialmente la ciudad de Guayaquil, ya que en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana.