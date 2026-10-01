Presidente israelí propone dar a cinco pasajeros de Flydubai la medalla al Heroísmo Civil

"El presidente Herzog, por lo tanto, pretende recomendar la Medalla para los cinco israelíes que actuaron durante el incidente: Tali Manes, Yaniv Hayún, Dr. Shota Musaieb, Zvika Manes y Asaf Rajuan", recoge el comunicado de Presidencia al respecto, después de que Herzog sumara a una quinta persona, Tali Manes, a su propuesta original.

En un comunicado difundido por Presidencia, Herzog relata cómo Hayún, Manes y Rajuan fueron quienes entraron a la cabina del avión y neutralizaron a uno de los dos pilotos, que había apuñalado al otro y precipitado la caída de la nave, que poco después estabilizaría Hayún. Mientras, Musaieb, el único médico a bordo, atendió al piloto herido.

"En un momento en el que tanta gente estaba en peligro actuasteis sin dudarlo, con coraje, resolución y una extraordinaria responsabilidad mutua", afirma Herzog en el comunicado. "Os arriesgasteis para salvar a otros y evitasteis un desastre terrible".

Posteriormente, Herzog reconoció también el valor de Tali Manes (esposa de Zvika), que fue la primera en escuchar el altercado entre los pilotos y dio la voz de alarma en el avión.

El presidente israelí mostró además su gratitud al piloto que fue apuñalado durante el altercado, el indio Smit Machchhar, que pese a sus heridas logró abrir la cabina, permitiendo la entrada de los pasajeros.

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El altercado se produjo en el vuelo FZ1073 de Flydubai, de Dubai a Tel Aviv, cuando la nave iba a cruzar la frontera entre Arabia Saudí y Jordania. Uno de los pilotos apuñaló a otro y, según sostiene el Gobierno israelí, trató de estrellar la aeronave.

Los registros recogidos en medios israelíes apuntan a que el avión cayó más de 5 kilómetros en menos de dos minutos antes de que Hayún lo estabilizara.

Aunque el Ministerio de Defensa de Israel ya ha apuntado a lo ocurrido como un acto "terrorista yihadista", Flydubai apela aún a "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se aclaren las causas del incidente, y las autoridades emiratíes también han mostrado cautela a la espera de la investigación.

Los pasajeros israelíes que viajaban en el avión (la mayoría) llegaron en tarde del miércoles al Aeropuerto Internacional de Ben Gurión de Tel Aviv, en un vuelo de Flydubai desde Tabuk (Arabia Saudí), donde aterrizó la nave que sufrió el incidente.

La Medalla Presidencial al Heroismo Cívico es un galardón establecido por Herzog tras los ataques del 7 de octubre de 2023.