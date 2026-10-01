Presupuesto para 2027 de El Salvador aumenta cerca de 18 % en comparación con 2026

El proyecto fue entregado a la Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación, y contempla un monto total de 12.421 millones de dólares, 1.866 millones más que el presupuesto asignado para el año en curso.

Según el Ministerio de Hacienda, “el presupuesto incorpora recursos para ampliar la infraestructura escolar, la conectividad y el acceso a tecnología”.

Además de los 3.416 millones de dólares destinados a la cartera de Educación, equivalentes al 8,1 % del producto interno bruto y al 27,5 % del presupuesto total, también se contemplan 1.493,1 millones para Salud y 997,2 millones de dólares para Seguridad y Defensa.

El proyecto del presupuesto general pasa a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso, integrada por una mayoría de diputados del partido gobernante Nuevas Ideas (NI), que llamará a cada uno de los ministros para que expliquen el destino de los fondos solicitados.

El presupuesto debe ser aprobado antes de que finalice 2026.

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El aumento presupuestario se da cuando, desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción contra las pandillas implementado tras una ola de asesinatos, el cual ha dejado 92.000 detenciones, entre las que figuran unas 8.000 personas inocentes reconocidas por el presidente Nayib Bukele.