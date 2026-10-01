Puerto Rico anuncia captura en Reino Unido de neerlandés a quien acusa de ciberestafa

Un jurado federal presentó el pasado 16 de septiembre una acusación formal contra el ciudadano neerlandés residente en el Reino Unido Fouad Eltibrizi (alias Archiduque), según el comunicado de hoy de la Fiscalía.

Los cargos son conspiración para acceder intencionalmente a una computadora sin autorización con fines de lucro, causar intencionalmente daños no autorizados a una computadora protegida y transmitir intencionalmente una amenaza para obtener información de una computadora protegida con la intención de extorsionar.

Eltibrizi fue arrestado el miércoles en el Reino Unido y se encuentra pendiente de extradición para comparecer ante un juez en Puerto Rico donde, de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión.

Según documentos judiciales, desde al menos marzo de 2025 hasta noviembre de 2025, Eltibrizi y sus cómplices, que conforman el grupo conocido como Kill Security Ransomware Group (KillSec), atacaron y obtuvieron acceso a las computadoras de las víctimas.

KillSec, grupo al que se le atribuyen 1.000 posibles ataques en todo el mundo, robaba los datos de las víctimas (a menudo información confidencial de empresas o clientes) y los almacenaba en un servidor.

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Una parte de los datos se publicaba en la dark web y, posteriormente, se contactaba a las víctimas con una demanda de rescate que, de no ser atendida, conllevaba la publicación o venta total de los datos en la dark web.

En marzo de 2025, KillSec publicó en su sitio web de filtraciones que había atacado a una víctima en Puerto Rico y dio a la empresa un plazo de siete días para pagar el rescate.

La víctima no respondió a las demandas de KillSec, que entonces publicó aproximadamente 180 gigabytes de datos robados en la dark web.

La acusación también describe ataques similares en otras ubicaciones de Estados Unidos.

"El acusado y sus cómplices llevaron a cabo intrusiones contra múltiples empresas y organizaciones, robando información altamente sensible e intentando extorsionar a sus víctimas por sumas sustanciales de dinero", declaró Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino del Distrito de Puerto Rico.

Según informó la Guardia Civil española en un comunicado, la investigación se inició en 2025 a partir de la colaboración policial con el FBI de San Juan (Puerto Rico), orientada a identificar a personas relacionadas con KillSec que pudieran residir en España.

El detenido en España es un adolescente de 16 años que se sospecha era el principal administrador de KillSec.

Del millar de ataque atribuidos al grupo, unos quinientos habrían tenido éxito con más de 280 víctimas, algunas de las cuales habrían abonado rescates de alrededor de 500.000 euros en criptomonedas.

La operación, llamada KillSwitch y llevada a cabo por fuerzas de seguridad de diez países, se saldó con los tres detenidos mencionados y el registro de ocho propiedades en Grecia, Rumanía, España y el Reino Unido.