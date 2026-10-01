Putin no descarta expropiar empresas extranjeras ante nacionalización de activos rusos

"Estamos creando las condiciones para que, en caso de que nacionalicen o se roben nuestras empresas, podamos responder simétricamente. A esto se debe la instauración del control temporal de las empresas" occidentales, declaró durante su intervención en el club de debate Valdái.

Putin desmintió que los activos de las empresas puestas bajo control temporal hayan sido expropiados.

Occidente "ha presentado naturalmente esto como un robo, una nacionalización. ¿Pero qué ocurre en realidad? En realidad esto es una mentira. Y una provocación. Nosotros no quitamos ni nacionalizamos nada a nadie", indicó.

Recordó que los países llamados por Rusia inamistosos "bloquearon las reservas en oro y divisas de nuestro Banco Central, e incluso destinan los ingresos generados por el uso de estas reservas a la guerra" en Ucrania.

"Esto es, desde mi punto de vista, inadmisible", señaló y también denunció la pérdida de los activos de empresas rusas como Gazprom y Lukoil en Occidente.

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No obstante, matizó que Rusia está dispuesta a devolver el control de estas empresas a sus propietarios en caso de que la situación internacional se torne "propicia".

En las últimas semanas Rusia ha puesto bajo control temporal los activos de varias compañías occidentales que aún operaban en el mercado ruso, incluyendo METRO AG, Aptar Europe Holding, Nestle, Leroy Merlin y la filial de Auchan.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas han puesto bajo gestión estatal temporal los activos de una serie de empresas extranjeras como Carlsberg o Danone que anunciaron su retirada de Rusia en protesta por la contienda bélica.