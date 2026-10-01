Reabierto uno de los puentes de Kiev tras el impacto de dos drones rusos cerca de su base

"El transporte público terrestre sobre el puente Pivdeni (sur) ha reanudado su funcionamiento normal", ha anunciado la Administración Militar capitalina en Telegram.

La nota oficial explica que los especialistas de la empresa municipal de obras públicas han establecido que los impactos de los drones cerca del puente no han causado daños a sus fundamentos.

El movimiento del metro sobre el puente sigue interrumpido a la espera de que los expertos concluyan la evaluación de las infraestructuras ferroviarias del puente.

“En estos momentos el movimiento del metro y del transporte público terrestre sobre el puente ha sido detenido”, declaró previamente en su cuenta de Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

El primer edil ha explicado que los especialistas del servicio de carreteras municipal están inspeccionando el estado de las estructuras después de los dos impactos.

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El puente Pivdeni, ‘sur’ en ucraniano, conecta las dos márgenes de la ciudad en su zona meridional.

Rusia lanzó el miércoles su mayor ataque desde el invierno pasado contra infraestructuras energéticas ucranianas, y está incrementando sus ataques a otras infraestructuras críticas civiles, especialmente en Kiev y sus alrededores.

Según dijo el miércoles el asesor de la presidencia ucraniana en materia de aparatos no tripulados, Serguí Beskrestnov, los rusos han utilizado por primera vez esta semana un dron de motor a reacción equipado con una ojiva diseñada para destruir torres de alta tensión y estructuras de acero de puentes.