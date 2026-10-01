Rescatan a una mujer atrapada en edificio que colapsó en la ciudad colombiana de Pereira

Rescatan a una mujer atrapada en edificio que colapsó en la ciudad colombiana de Pereira

Bogotá, 1 oct (EFE).- Las autoridades colombianas encontraron con vida a una mujer de 37 años que quedó atrapada entre los escombros de un edificio que colapsó este jueves en Pereira, una de las ciudades del centro del país que resultó más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.