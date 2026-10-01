Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 por su trayectoria

Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 por su trayectoria

Miami (EE.UU.), 1 oct (EFE).- Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 en reconocimiento de "una carrera extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras", anunciaron este jueves la cadena Telemundo y Billboard.