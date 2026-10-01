Rusia advierte a los europeos que no continúen con "su política de escalada"

"Si los países europeos continúan con su política de escalada, siguen implicándose estrechamente con Ucrania, incluso quizás participan directamente en el conflicto, no descartamos la acción directa para protegernos", dijo el embajador plenipotenciario designado por Moscú para ocuparse de "los crímenes cometidos por Ucrania", Rodión Miroshnik.

El diplomático ruso aseguró en un encuentro con periodistas en Ginebra que su país "no desea ser el origen de otro conflicto mundial que pueda extenderse a territorios de otros Estados, sin embargo, no descartamos el uso de medidas militares cuando se trate de defendernos, de proteger a nuestra nación".

Miroshnik sostuvo que "cualquier acción que amenace la soberanía" de Rusia "recibirá una acción contundente" y que Kaliningrado -enclave ruso ubicado en la costa del Báltico entre Polonia y Lituania- es, como cualquier otra región rusa, "parte intrínseca de nuestro país y merece la misma protección que el resto (de regiones)".

El enviado ruso llegó a Ginebra para participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde denunció el supuesto bloqueo de la ciudad de Oleshki, en la parte ocupada por Rusia de la provincia ucraniana de Jersón, por parte de las fuerzas ucranianas y los esfuerzos de éstas por aislar a los residentes que quedan en esa localidad, que cifró en un millar.

Ucrania, por su parte, ha pedido la ayuda de la comunidad internacional para que Rusia permita la evacuación de los habitantes, que afirma que carecen de alimentos y que estima que son unos 6.000.