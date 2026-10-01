Rusia anuncia expulsión de diplomáticos húngaros en respuesta a medida similar

Según la Cancillería rusa, se trata de una respuesta a la decisión “infundada” e “inamistosa” de las autoridades húngaras del 8 de septiembre sobre la expulsión de varios diplomáticos rusos.

En Moscú precisaron que el embajador húngaro fue informado de que los diplomáticos expulsados deben abandonar el territorio ruso en el plazo de dos semanas.

A la vez, el ministerio no precisó el número de los ciudadanos húngaros que deben marchase de Rusia.

El Gobierno de Hungría informó el 8 de septiembre que ha expulsado a 10 empleados de la embajada de Rusia en Budapest por haber llevado a cabo actividades consideradas “inaceptables”.

“El día de hoy el Ministerio de Exteriores informó al embajador de Rusia en Budapest que, según evaluación de las autoridades húngaras, 10 miembros del personal de la representación rusa llevaron a cabo en Hungría actividades inaceptables para un diplomático según la Convención de Viena”, afirmó la ministra de Exteriores del país centroeuropeo, Anita Orbán.

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El Gobierno de Péter Magyar, que asumió funciones en mayo pasado, se ha desmarcado varias veces con contundencia de las posturas prorrusas del Ejecutivo antecesor, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán.