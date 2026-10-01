Rusia dice que conciertos de Kanye West fueron cancelados por su relación con nazismo

“Cantaba sobre Hitler y vendía artículos con esvástica y otros símbolos cifrados, vinculados al nazismo y concretamente el Tercer Reich”, dijo Zajárova en una entrevista radiofónica.

Además, afirmó que el rapero es conocido por haber hecho el saludo nazi, lo que es “un mensaje absolutamente claro”.

Por ello, agregó, la celebración de los conciertos de Kanye West es “inaceptable” no solo en San Petersburgo, que sobrevivió a un largo bloqueo nazi en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sino en cualquier otra ciudad rusa.

"Amigos, lamentamos profundamente informarles que los conciertos de YE en San Petersburgo no podrán realizarse en las fechas previstas", indicó la víspera la promotora Say Agency en un mensaje en Telegram.

Los organizadores del evento prometieron publicar próximamente un comunicado sobre "el estado del proyecto y los planes futuros".

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Agregaron que el reembolso de las entradas adquiridas se podrá solicitar a partir del 12 de octubre.

La actuación del conocido rapero tenía que celebrarse en el estadio Gazprom Arena de la antigua capital zarista los días 10 y 11 de octubre, pero posteriormente el recinto aseguró no haber firmado un contrato con los organizadores del evento.

En Say Agency afirmaron, por su parte, haber llegado a un acuerdo para la celebración de los conciertos y se negaron a cancelar el evento.

De esa manera, las partes comenzaron a hacer declaraciones contradictorias, una situación que se prolongó durante semanas.

El pasado enero, el controvertido cantante, conocido ahora como Ye, se disculpó públicamente en una página publicitaria en el Wall Street Journal titulada ‘A quienes he herido’, en la que pidió perdón por su comportamiento antisemita, que atribuyó a un trastorno bipolar.