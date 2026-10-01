Mundo
01 de octubre de 2026 a la - 16:15

Rusia tomará el resto de Donetsk antes de lo que esperan Ucrania y Europa, según Putin

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Moscú, 1 oct (EFE).- Rusia tomará el resto del territorio de la región ucraniana de Donetsk controlada por Kiev mucho antes de lo que se esperan Ucrania y la Unión Europea, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, al asegurar que solo en septiembre las tropas rusas tomaron más de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano.

Por EFE
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"El alto mando ucraniano afirma que mantendrá el control de los restantes 11 % del territorio de la república popular de Donetsk durante año y medio. En Europa dicen que Ucrania lo mantendrá durante dos años. Nosotros consideramos que esto sucederá mucho antes, teniendo en cuenta la velocidad de avance de nuestras tropas", aseveró durante su intervención en el club de debate Valdái.

Putin señaló que la situación en la línea del frente cambia rápidamente, al destacar que "solo durante el mes pasado Rusia tomó el control de 1.301 kilómetros cuadrados".

"Eso es 2,5 veces más que en los meses anteriores", sostuvo.

No obstante matizó que Rusia quisiera poner fin al conflicto "lo antes posible y por medio de negociaciones de paz".

"Solo es necesario dejar de acusar a Rusia de que no queremos negociar. Y que Ucrania y sus patrocinadores de Occidente, a día de hoy principalmente Europa, tomen una decisión responsable partiendo de las realidades en el terreno", sostuvo.

Indicó que si Kiev y Bruselas "aceptan las condiciones que son aceptables para Rusia, entonces lo mejor será poner fin a toda esta dura situación, evitar pérdidas adicionales de ambos bandos y alcanzar estos acuerdos, además de los humanitarios, relacionados con el estatus del idioma ruso y otros, como el de estatus de la Iglesia ortodoxa" en Ucrania.

Las victorias del Ejército ruso declaradas por Putin son a menudo cuestionadas o desmentidas por Ucrania, Occidente y los propios blogueros rusos.

Según el Instituto de Estudio de la Guerra (ISW), si los rusos continúan este ritmo de avance -124 kilómetros cuadrados en agosto- no tomarán el Donbás hasta 2032.