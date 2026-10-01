Sheinbaum subraya que expresidente López Obrador sigue haciendo política con sus libros

“No es que necesariamente se haya retirado de la política. Se retiró de la vida pública y del actuar político cotidiano, de la acción política”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, tras la reaparición de López Obrador para presentar su nuevo libro, ‘Pueblo’.

La gobernante mexicana agregó que el exmandatario está ahora dedicado a “reflexionar y a escribir”, algo que definió como “una forma distinta de hacer política”.

Sheinbaum aclaró que aún no cuenta con el libro, aunque señaló que espera comprarlo este jueves, pero calificó de “muy emotivo” el video de más de una hora publicado la víspera por López Obrador para presentar la obra.

“Le agradezco mucho sus palabras, y todo el mensaje es muy bueno; pone en contexto lo que estamos viviendo”, expresó.

López Obrador dedicó ‘Pueblo’ a su sucesora a quien calificó como “la mejor presidenta del mundo” y elogió por su trabajo, honestidad y “lealtad al pueblo”.

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El expresidente reapareció el miércoles en redes sociales casi dos años después de dejar el poder para presentar el volumen, que recorre más de 200 años de historia política de México, desde la Independencia hasta la denominada Cuarta Transformación, el movimiento político que fundó y que actualmente encabeza Sheinbaum.

Durante su mensaje, López Obrador negó ejercer influencia sobre el actual Gobierno o ser un “poder tras el trono”, aunque abordó asuntos de actualidad nacional e internacional y defendió decisiones tomadas durante su Presidencia.

Sheinbaum recordó que el nuevo libro sucede a ‘Grandeza’, el cual fue publicado por el exmandatario tras abandonar la Presidencia.

La mandataria adelantó que comentará el contenido una vez que haya leído la obra y agradeció nuevamente las palabras que le dedicó López Obrador.

“Vamos a leer el libro y ya lo vamos platicando algunos de los temas”, concluyó.

En su reaparición, López Obrador anunció además que prepara otro libro con propuestas para “ayudar” a Estados Unidos, país que, afirmó, atraviesa una “decadencia” que no se solucionaría incluso si desapareciera el tráfico de fentanilo.