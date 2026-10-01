Taiwán captura dos pesqueros chinos por operar "ilegalmente" cerca de las islas Pescadores

La autoridad marítima indicó en un comunicado que apresó uno de los buques el 30 de septiembre y a otro este 1 de octubre.

En este último caso, el barco chino fue avistado por guardacostas taiwaneses en torno a las 10:00 horas (02:00 GMT) a unos 36,3 kilómetros al noroeste de la isla de Xiyu, cuando presuntamente practicaba "pesca de arrastre ilegal" dentro de las "aguas restringidas" de Taiwán.

Una patrullera de la CGA emitió avisos por megafonía y con la sirena para exigir que la embarcación se detuviera y, finalmente, se acercó al pesquero, logró abordarlo y controló "rápidamente" a sus siete tripulantes, todos ellos de nacionalidad china, de acuerdo al comunicado.

Tras registrar las bodegas y hallar unos 850 kilos de capturas, los guardacostas escoltaron el barco hasta el puerto de Magong, a la espera de ser sancionado conforme a la normativa taiwanesa que regula las relaciones entre las poblaciones de ambos lados del estrecho.

La CGA señaló que sus agentes "permanecen en primera línea en el mar durante todo el año", con el fin de proteger las aguas de Penghu y los derechos de faena de los pescadores isleños.

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"Ante actividades ilegales como la pesca de barcos chinos que cruzan el límite, la Guardia Costera seguirá aplicando la ley con firmeza para garantizar el orden en las aguas del país", advirtió el organismo.

La incautación de estos dos pesqueros se produce en medio de los esfuerzos de Taipéi por reforzar las defensas de sus islas periféricas ante la presión de China, que en los últimos meses ha redoblado su presencia marítima en torno a Taiwán y sus enclaves.

De hecho, la CGA anunció la semana pasada que había mejorado su capacidad de patrullaje en torno al atolón de Pratas, administrado por Taipéi y reclamado por Pekín en el mar de China Meridional, lo que abre la posibilidad de operar buques de gran tamaño desde su muelle.