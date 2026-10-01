Taiwán planea gasto adicional de 13.000 millones de dólares ante altos precios de energía

En un comunicado difundido este jueves tras la reunión de gabinete, el Ministerio de Asuntos Económicos señaló que los precios internacionales del petróleo y el gas natural "han oscilado al alza" este año y se sitúan "muy por encima" de las cantidades estimadas para el ejercicio 2026, que fueron presupuestadas en agosto del año pasado.

Por ese motivo, la cartera pretende destinar un total de 180.935 millones de dólares taiwaneses (5.666 millones de dólares, 5.006 millones de euros) para compensar a la eléctrica estatal Taipower, a la petrolera CPC y a otras productoras de energía "por los diferenciales de precio absorbidos" este año.

Asimismo, el ministerio tratará de inyectar 233.834 millones de dólares taiwaneses (7.323 millones de dólares, 6.470 millones de euros) para una ampliación de capital de CPC que le permita seguir invirtiendo en infraestructuras energéticas.

Estas dos partidas forman parte de un presupuesto suplementario que deberá obtener el visto bueno del Parlamento, donde los dos principales partidos de la oposición cuentan con una ajustada mayoría de escaños.

"Sin el presupuesto suplementario, CPC y Taipower difícilmente podrán seguir actuando como 'rompeolas' de los precios, lo que provocaría fluctuaciones en estos", advirtió el ministerio.

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En caso de que esa compensación no salga adelante, las pérdidas acumuladas de CPC superarían los 127.600 millones de dólares taiwaneses (3.996 millones de dólares), mientras que las de Taipower aumentarían hasta los 371.100 millones de dólares taiwaneses (11.622 millones de dólares), según el comunicado.

Simultáneamente, el Ministerio de Asuntos Económicos anunció que el precio del gas natural de uso doméstico y de las bombonas de gas se mantendrá congelado hasta final de año, y adelantó que el ajuste de las tarifas eléctricas se definirá en función de cómo avance la revisión del presupuesto suplementario por parte del Parlamento.

"Contener los precios y garantizar el suministro estable de gas natural es, en estos momentos, una tarea que no admite demora", sentenció la entidad.

Hogar del mayor fabricante mundial de chips (TSMC) y del principal ensamblador de productos electrónicos del mundo (Foxconn), Taiwán importa la práctica totalidad de su energía por vía marítima, lo que acentúa su vulnerabilidad ante posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el Gobierno taiwanés ordenó a CPC que realizara "compras de emergencia" de petróleo y gas y mantuviera sus reservas en niveles altos; además, esta compañía congeló los precios del combustible en 21 ocasiones y moderó su subida en otras seis en lo que va de año.