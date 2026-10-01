Taiwán transfiere a un alto cargo de la Armada a la Guardia Costera ante presión de China

En una ceremonia de ascensos celebrada en la Oficina Presidencial, el mandatario taiwanés, Lai Ching-te, anunció que el vicealmirante Yuan Sheng-hua pasará de subjefe del Estado Mayor de la Armada a subdirector general de la Administración de la Guardia Costera (CGA).

"Espero que Yuan aproveche su experiencia para impulsar la coordinación entre la Armada y la Guardia Costera y reforzar el intercambio de inteligencia marítima, de modo que la vigilancia, el reconocimiento y la respuesta a incidentes estén estrechamente conectados, para proteger juntos las fronteras marítimas del país", declaró Lai, según un comunicado difundido por su oficina.

El mandatario recalcó en su discurso que las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera "deben cooperar más estrechamente para hacer frente a una situación en el mar que cambia con rapidez".

"Ambas partes deben compartir inteligencia marítima y garantizar que el mando y las comunicaciones funcionen de forma estable en cualquier circunstancia", agregó.

En un comunicado aparte, la presidenta del Consejo de Asuntos Oceánicos -el organismo gubernamental que supervisa las operaciones de la Guardia Costera-, Kuan Bi-ling, explicó que la incorporación de Yuan como tercer subdirector general de la CGA permitirá construir una "línea de seguridad marítima más sólida".

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"La Guardia Costera y la Armada son una misma familia, y en la práctica mantienen una relación de cooperación inseparable", subrayó Kuan.

Este nombramiento se produce en un momento de fuerte aumento de la actividad marítima de Pekín en los alrededores de Taiwán, especialmente en las aguas situadas frente a la costa oriental de la isla, donde la Guardia Costera china volvió a llevar a cabo el pasado martes "patrullas rutinarias de aplicación de la ley".

Esta zona resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino también porque es la ruta que emplearían países como Estados Unidos y Japón para socorrer a Taipéi en caso de una invasión o un bloqueo naval por parte de China, según analistas de defensa.

Por ese motivo, la Armada y la Guardia Costera taiwanesas han estrechado su colaboración en los últimos meses: en la última edición de las maniobras militares anuales de Taiwán, conocidas como Han Kuang, buques de ambas fuerzas participaron por primera vez en un simulacro conjunto de escolta de un buque mercante.