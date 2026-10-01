Tres detenidos en Alemania por planear supuestamente un atentado terrorista, según Bild

El periódico informó en su edición digital de que sobre los tres detenidos pesa la sospecha de terrorismo pues, "habrían intercambiado mensajes por Internet sobre un posible atentado con armas".

Los dos detenidos en Hagen son dos ciudadanos sirios de 20 y 24 años, mientras que en Unna se detuvo a un alemán de 33 años.

Las detenciones se realizaron al tiempo que los policías realizaron dos registros cuyos resultados no trascendieron.

"Por el momento no está claro si se encontraron armas durante los registros ni hasta qué punto eran realmente concretos los planes del atentado", precisó Bild al informar de un caso cuya investigación sigue abierta. EFE.