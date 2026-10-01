Trump consultó a Grok sobre reacción venezolana antes de capturar a Maduro, según Time

La consulta tuvo lugar durante una reunión privada entre Trump y Musk en la Casa Blanca, aproximadamente un mes antes de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en una operación militar en Venezuela, el 3 de enero, de acuerdo con una fuente presente en el encuentro citada por la revista.

Trump pasó horas haciendo preguntas a Grok sobre distintos asuntos relacionados con su presidencia y su legado y, en medio de la campaña militar estadounidense contra embarcaciones venezolanas que Washington vinculaba con el narcotráfico, preguntó específicamente cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba a Maduro.

Según la fuente de Time, Grok respondió que Maduro era un "dictador profundamente impopular" y que muchos venezolanos probablemente celebrarían su caída. La información publicada por la revista no señala que el chatbot recomendara directamente capturar al mandatario venezolano.

Cuando la operación estadounidense se produjo el 3 de enero y se registraron celebraciones entre sectores de la población venezolana, Trump quedó impresionado por la capacidad de Grok, según la misma fuente.

La revelación se conoce meses después de que Trump ordenara una operación militar que terminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. Tras la operación, Trump anunció que Washington asumiría el control de Venezuela durante el periodo de transición.

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El episodio pone de relieve el creciente papel que la inteligencia artificial ha adquirido en las decisiones de seguridad y defensa de la Administración Trump. En junio, el responsable de inteligencia artificial del Pentágono afirmó que el Departamento de Defensa había utilizado Gov Grok durante la guerra con Irán para apoyar el despliegue de fuerzas y la selección de objetivos.