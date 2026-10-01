Trump defiende su política migratoria: "Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer"

"Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos", dijo el republicano al ser preguntado por su política migratoria, que justificó al señalar que su Gobierno está expulsando del país a personas con antecedentes penales.

Trump se jactó de que, si hoy se presentara a unas elecciones, ganaría con una ventaja del 25 %, pese a que una encuesta publicada en septiembre por The Cook Political Report y TelevisaUnivision situó en el 33 % la aprobación de su gestión entre los votantes latinos de Texas.

El sondeo, realizado entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre a 1.000 votantes latinos probables de Texas, mostró además que el 18 % de los hispanos que votaron por Trump en las elecciones de 2024 ahora desaprueba su gestión.

La política migratoria de Trump ha disparado los arrestos de inmigrantes, hasta cerca de 51.000 personas en agosto, récord por tercer mes consecutivo, aunque las deportaciones se mantuvieron en torno a 1.200 diarias.

Además, menos de una cuarta parte de los arrestados en julio tenía condenas penales, frente a casi el 60 % en diciembre de 2024, según datos analizados por medios locales.