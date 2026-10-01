Trump llama "buen amigo" a Dennis Rodman durante un mitin republicano en Texas

"Es el mejor reboteador en la historia del baloncesto. Cuando quise conocer a Kim Jong-un, quien mejor lo conocía era Dennis Rodman", dijo el republicano sobre el exbasquetbolista conocido por su trayectoria en los Bulls de Chicago y los Pistons de Detroit durante las décadas de 1980 y 1990.

Rodman acudió al mitin de Trump en una fábrica de camiones en Texas, sin embargo el exdeportista no subió al podio junto al mandatario cuando este lo mencionó y apenas fue enfocado por las cámaras a distancia.

Rodman ha viajado varias veces a Corea del Norte desde 2013 y desarrolló una relación personal con Kim Jong-un, a quien conoció a través del baloncesto.

El exjugador se presentó en el pasado como un impulsor de una suerte de "diplomacia del baloncesto" aunque nunca tuvo un papel oficial en las negociaciones entre Washington y Pionyang.

La presencia de Rodman se produjo durante el inicio de la campaña de Trump para las elecciones legislativas de noviembre, que arrancó este jueves en Texas y continuará durante las próximas semanas con actos en estados republicanos.

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En la planta de Peterbilt, en Denton, el mandatario buscó destacar la producción y el empleo industrial mientras apoyaba a candidatos republicanos, entre ellos el aspirante al Senado por Texas, Ken Paxton.