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01 de octubre de 2026 a la - 06:15

Turquía captura a acusado por el atentado con 52 muertos de 2013 cerca de frontera siria

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Estambul, 1 oct (EFE).- Los servicios secretos turcos han capturado en el extranjero y llevado a Turquía a un ciudadano sirio supuestamente implicado en el atentado con coche bomba de 2013 en el que 52 personas murieron en Reyhanli, una localidad cerca de la frontera con Siria, informa este jueves la agencia turca Anadolu.

Por EFE
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El sospechoso, identificado como Omar al-Khatib, fue secuestrado por agentes de los servicios secretos turcos (MIT) cuando intentaba huir a Europa por vía marítima, señala la agencia, citando fuentes de seguridad, sin aclarar en qué país o zona marítima tuvo lugar la intervención.

Turquía atribuye el atentado de Reyhanli, perpetrado con dos coches bomba el 11 de mayo de 2013, a los servicios secretos del régimen sirio de Bashar al-Asad, aunque este lo negó, y otras especulaciones señalaban a grupos yihadistas sirios.

Desde entonces, Turquía ha detenido y condenado a cadena perpetua a diez personas, entre ellos a dos ciudadanos sirios supuestamente responsables directos de colocar y detonar los coches bomba.

Según el MIT, Al-Khatib participó en la planificación del atentado desde Siria, haciendo de enlace con los servicios secretos sirios, recogiendo el material explosivo, preparando vías de entrada a Turquía para los ejecutores del atentado, identificados como Yusuf Nazik y Temir Dukanci, y ayudándoles en su huida posterior.

Tanto Nazik como Dukanci fueron localizados por el MIT en Siria, secuestrados y llevados a Turquía para juzgarlos, el primero en 2018, el segundo el año pasado, recuerda la citada agencia.