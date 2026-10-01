Turquía captura a acusado por el atentado con 52 muertos de 2013 cerca de frontera siria

El sospechoso, identificado como Omar al-Khatib, fue secuestrado por agentes de los servicios secretos turcos (MIT) cuando intentaba huir a Europa por vía marítima, señala la agencia, citando fuentes de seguridad, sin aclarar en qué país o zona marítima tuvo lugar la intervención.

Turquía atribuye el atentado de Reyhanli, perpetrado con dos coches bomba el 11 de mayo de 2013, a los servicios secretos del régimen sirio de Bashar al-Asad, aunque este lo negó, y otras especulaciones señalaban a grupos yihadistas sirios.

Desde entonces, Turquía ha detenido y condenado a cadena perpetua a diez personas, entre ellos a dos ciudadanos sirios supuestamente responsables directos de colocar y detonar los coches bomba.

Según el MIT, Al-Khatib participó en la planificación del atentado desde Siria, haciendo de enlace con los servicios secretos sirios, recogiendo el material explosivo, preparando vías de entrada a Turquía para los ejecutores del atentado, identificados como Yusuf Nazik y Temir Dukanci, y ayudándoles en su huida posterior.

Tanto Nazik como Dukanci fueron localizados por el MIT en Siria, secuestrados y llevados a Turquía para juzgarlos, el primero en 2018, el segundo el año pasado, recuerda la citada agencia.