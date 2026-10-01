UA: los casos de ébola en la RDC casi quintuplican al peor brote histórico en 20 semanas

“En las primeras 20 semanas desde el inicio, este brote ha registrado 4,6 veces más casos que los notificados en África occidental en 2014 en el mismo periodo”, afirmó el director de la División de Preparación y Respuesta a Emergencias, Wessam Mankoula, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África).

“Además, las muertes son cuatro veces más que las reportadas en África occidental durante ese mismo lapso de tiempo. Este es el brote de ébola de más rápido crecimiento que jamás hayamos visto”, añadió Mankoula.

Aunque el especialista destacó un descenso en el número de casos en las últimas tres semanas, negó que en este momento “el brote esté bajo control debido a múltiples desafíos operativos” relacionados con problemas de seguridad.

En las provincias del este congoleño de Kivu del Norte e Ituri (epicentro del brote) operan grupos rebeldes y milicias que suelen atacar aldeas de la zona, lo que dificulta las tareas de vigilancia epidemiológica.

“Tras algunas investigaciones realizadas la última semana epidemiológica, descubrimos que la situación de inseguridad y cierta resistencia comunitaria en algunas zonas de salud influyeron en estos datos”, admitió Mankoula.

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Según los CDC de África, al menos el 64 % de los decesos por ébola registrados en la última semana ocurrieron en la comunidad, fuera de los centros de salud especializados, lo que representa 192 fallecimientos comunitarios tras el pico de 364 alcanzado a mediados de agosto.

De acuerdo con el último balance de las autoridades congoleñas, con datos actualizados al 29 de septiembre, la epidemia de ébola de la cepa Bundibugyo acumula 8.224 casos confirmados y 3.982 muertes.

Un total de 2.212 pacientes se han recuperado y 851 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.