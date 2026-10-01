Ucrania emplea en combate contra Rusia el FP-7, su primer misil balístico táctico

"Misil balístico táctico ucraniano. FP-7. Primer uso en combate. Gracias por el resultado. Próximo paso: la producción. ¡Gloria a Ucrania!", escribió en un escueto mensaje en sus cuentas de X y de Telegram.

Zelenski acompañó el anuncio con la publicación de un vídeo de 26 segundos en el que se observa, a lo lejos y de noche, el misil despegar y perderse en el cielo nocturno.

Varios medios de comunicación, como The Kyiv Independent, se hicieron eco del anuncio, aunque no trascendió el objetivo ruso del misil que mostró el presidente ucraniano en su vídeo.

Según The Kyiv Independent, el FP-7, capaz de transportar 200 kilogramos de explosivo, está diseñado para alcanzar objetivos situados a 250 kilómetros de distancia.