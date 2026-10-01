Un británico-iraní arrestado en relación a un presunto plan terrorista en base de Fairford

El detenido no ha sido identificado por el momento, pero las autoridades han precisado que se trata de un varón con doble nacionalidad británica e iraní y que fue detenido esta tarde en el barrio londinense de Westminster bajo sospecha de preparar un acto terrorista.

Otro segundo hombre, de 26 años y de nacionalidad británica, ha sido "interrogado bajo advertencia", informó la CTP en un comunicado. Además se han realizado registros en dos propiedades en la misma zona de Londres.

La coordinadora nacional de la CTP, Vicki Evans, declaró que la pesquisa sobre lo sucedido en RAF Fairford es "sumamente compleja" y están analizando diferentes líneas de investigación, incluida la "posible implicación de un Estado extranjero".

La detención de este ciudadano británico-iraní ocurre apenas un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmase que existen "sólidos indicios" de la participación de Irán en un supuesto plan terrorista frustrado en las inmediaciones de la citada base militar.

Este mismo jueves, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, respondió a Burnham diciendo que está "ladrando al árbol equivocado". También la embajada iraní en Londres descartó el lunes "categóricamente" cualquier implicación de la república islámica en el incidente.

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Otros cinco hombres, de entre 23 y 25 años, y de nacionalidad británica, fueron arrestados el domingo por presuntos delitos de terrorismo cerca de la base militar de RAF Fairford, y posteriormente liberados bajo fianza -aunque con restricciones de movimiento- mientras duran las investigaciones.

La Policía regional de Gloucestershire recibió una alerta a las 00:45 de la madrugada del pasado domingo sobre "tres furgonetas sospechosas" que se dirigían hacia la base aérea de RAF Fairford y, poco después, otra vecina llamó a emergencias para avisar de que había visto a "un gran grupo de hombres encapuchados y enmascarados".

Por su parte, la CTP confirmó este martes que no se hallaron artefactos explosivos en los vehículos, pero sí se recupero una cantidad indeterminada de gasolina.