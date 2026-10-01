Un millón y medio de jóvenes de Perú quiere trabajar pero enfrenta trabas, según estudio

El estudio 'El talento que requieren las empresas peruanas: Estudio de oferta y demanda laboral a nivel nacional en regiones priorizadas' se realizó con base a encuestas a 154 empresas y 1.353 jóvenes de ocho regiones del país para conocer las brechas que están impidiendo la inserción laboral sostenible y los altos costos de rotación y contratación, explicó el responsable de la investigación, Arístides Vara-Horna.

La demanda formal proyectada por región reveló que las ciudades de Lima y Callao, que concentran un tercio de la población total del país, tienen 133.700 puestos de trabajo juvenil proyectados, de los cuales el 60,3 % son temporales o de temporada.

Le siguen las regiones norteñas de Lambayeque con 58.575 puestos, Piura (56.535) y La Libertad (43.598 puestos). En las tres regiones de intensa actividad agroexportadora y minera, los puestos proyectados son entre 94 % y 87 % temporales.

En el caso de Lima y Callao, sólo el 39,7 % de los puestos proyectados son continuos, es decir, más de 53.000 trabajos disponibles, principalmente como teleoperador, agente de seguridad o vendedor minorista en tienda.

El 84 % de los jóvenes tiene educación secundaria completa, pero el 47,9 % de los que siguió un curso de especialización no obtuvo una certificación del mismo.

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El 74,3 % de los jóvenes manifestó que podría empezar a trabajar en 15 días, pero un 25,7 % dijo no estar disponible en ese plazo, por temas como el cuidado de un familiar en el hogar, indicó Vara-Horna.

La brecha por sexo también aparece en la disponibilidad para trabajar, dado que el 31 % de mujeres jóvenes no está disponible para trabajar en los próximos 15 días, otro 31,2 % está disponible, pero no buscó, y 37,4 % está disponible y buscó empleo.

Con respecto a las empresas, un 63 % de ellas considera la experiencia laboral como un requisito para seleccionar a sus trabajadores, y un 35,1% el resultado de una prueba práctica.

Además, el 65,6 % de compañías recurre a contactos y recomendaciones y sólo el 5,8 % acude a servicios públicos de empleo.

No obstante, los jóvenes desconfían del empleo formal por las malas experiencias previas en la informalidad, anotó el responsable del estudio.

Los trabajadores jóvenes abandonan los puestos por la temporalidad del empleo (48 %), por falta de habilidades (30,5 %), por la lejanía y problemas en el transporte (27,9 %), la baja remuneración (24,7 %) o las responsabilidades de cuidado (22 %).

El embajador de la Unión Europea (UE) en Perú, Jonathan Hatwell, dijo que el bloque europeo apoya en el país andino el fortalecimiento de 'clústers' (agrupamientos) lácteos y agrícolas para que su crecimiento se traduzca en "más y mejores empleos", en el convencimiento de que la transformación productiva facilite "el desarrollo económico sostenible".

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Félix Yapur, mencionó acciones concretas de capacitación y acercamiento a empresas que beneficiará a 1.200 jóvenes hasta el próximo año, además de la firma de un acuerdo con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para capacitar en reinserción laboral a los jóvenes del servicio militar voluntario, así como a su personal cesante.