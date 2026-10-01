Un trabajador de MSF en la RDC da positivo por ébola y será evacuado a los Países Bajos

El trabajador será evacuado conforme a estrictos protocolos médicos, en estrecha coordinación con las autoridades neerlandesas y congoleñas, para ser atendido en un hospital de Países Bajos, agregó MSF sin dar detalles sobre la identidad del afectado.

"A pesar de proporcionar a su personal formación y los niveles de protección más elevados posibles, MSF reconoce que el riesgo de exposición nunca puede eliminarse por completo", agregó la ONG, recordando que los trabajadores de la salud se encuentran entre los colectivos de mayor riesgo en este tipo de crisis sanitarias.

MSF participa en las labores de respuesta al brote en cuatro provincias de la RDC afectadas (Ituri, Kivu del Norte, Tshopo y Alto Uele).

Desde mayo se han notificado más de 8.000 casos de ébola en la RDC y 4.000 muertes, aunque el alcance real del brote podría ser mayor debido a deficiencias en la vigilancia y la detección de casos, advirtió MSF.