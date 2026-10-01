Una oreja para cada novillero en la tercera del Zapato de Oro

Emiliano Osornio comenzó con un suave saludo de capa y ya vio la poca fuerza de 'Hacenioso'; tras dos buenos pares de Joselito Ruz ya no hizo probaturas, se echó la muleta a la mano izquierda para comenzar con limpieza una faena pulcra y medida, con alternancia de pitones.

Lo más torero salió por el izquierdo con cadencia, mano baja y excelente colocación. El temple, el poso y la serenidad recordaron al Osornio ganador del Zapato de Oro de 2025 y una buena estocada le valió para cortar la primera oreja de la tarde.

El cuarto fue noble, sin más, pero la faena solo propició silencio. No hubo nada en capa, aunque destacaron dos soberbios pares de Iván García en banderillas.

El mexicano saludó con una serie en redondo bien rematada, con la que conectó con el tendido, luego dejó naturales largos, con empaque, alternó pitones con gusto, pero el novillo se desfondó y por eso bajó la intensidad de la faena. Mató con medio estocada y descabello.

El segundo novillo de la tarde no tuvo clase. El madrileño Álvaro Serrano saludó de capa, con variedad y un quite rubricado con una serpentina ante un novillo que pasó de una embestida codiciosa a querer irse a tablas.

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Cuando el animal volvió a sacar su faceta rebrincada Serrano estuvo serio y firme, con pases de mérito por el derecho, siempre muy por encima del novillo; dos pinchazos y media estocada fueron su balance con la espada ante una grada indiferente.

Luego, sin cogerle el aire en el capote, dejó una faena de compromiso en el que ha sido su segundo, un novillo algo incierto al que el madrileño metió pronto en vereda, obligándole y sometiéndole por ambos pitones. Dio series importantes por el izquierdo en una faena de exposición y carácter, bien entendida por la grada que pidió la oreja tras una estocada de efecto rápido.

El tercero de la tarde, para Manuel Domínguez, fue soso y deslucido y el novillero estuvo muy por encima de su rival, que incluso dio la sensación de tener problemas de visión. El joven sevillano, a fuerza de insistir, sacó pasajes de buen gusto y además se tiró de verdad con la espada, con lo que aunque tuvo que recurrir al descabello se llevó la oreja.

En el que cerró plaza tuvo oficio para sacar a los medios al novillo, pero lo que parecía iba a ser una faena de fuste quedó solo en pases salteados y de uno en uno. Faltó la ligazón y acople y hubo demasiados enganchones; además el sevillano se vio desbordado en la suerte suprema, pasó un verdadero calvario y escuchó dos avisos.

Se lidiaron novillos de El Retamar, de distinta presentación, los de mejor presencia, el quinto y el sexto. El primero, noble y repetidor, aplaudido en el arrastre; el segundo sin clase; el tercero, soso y deslucido; el cuarto, noble y sin exceso de celo; el quinto, con casta y aplaudido en el arrastre; y el sexto noble.

Emiliano Osornio, de Taluca (México): Oreja tras aviso y silencio.

Álvaro Serrano, de Navas del Rey (Comunidad de Madrid): silencio tras aviso y oreja.

Manuel Domínguez, de Mairena del Alcor (Sevilla): oreja tras aviso y silencio tras aviso.

Emiliano Osornio ha sido obligado a saludar tras el paseíllo. En cuadrillas, 'El Víctor' y Manolo de los Reyes han saludado tras parear al tercero; al igual que Iván García al hacerlo con el cuarto.

Tercera de la Feria del Zapato de Oro con un cuarto de entrada en el Arnedo Arena.