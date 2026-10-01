Vecinos y familiares de joven de 20 años asesinada en Argentina reclaman justicia

El exnovio, quien había sido denunciado por la víctima por violencia de género en diciembre, es buscado por la policía como el principal sospechoso del feminicidio.

En un primer momento se consideró la hipótesis del suicidio, pero luego surgieron elementos de prueba que llevaron a los investigadores a considerar que la escena podría haber sido montada para ocultar un crimen.

La joven fue hallada en su casa por su padre, quien vivía con ella y dio detalles a los medios: "Encontré a mi hija ahorcada y atada en una silla. Arriba de la mesa había una foto de ella con su exnovio cuando estaban juntos".

Familiares, amigos, vecinos y allegados de la víctima se reunieron anoche para reclamar el esclarecimiento del crimen y exigir la detención del presunto agresor, quien había sido denunciado por la víctima tras un incidente ocurrido cuando ella expresó voluntad de terminar la relación, según relató su padre.

"Él la persiguió, la seguía peleando, la amenazaba con que se iba a matar si ella lo dejaba. En una discusión en la calle, él se puso agresivo y ella le dijo que no siguiera. Ahí él la empujó y la tiró a una zanja, la quiso matar. Ahí me avisaron a mí y la acompañé a hacer la denuncia”, contó el padre.

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Imputado por lesiones leves, el hombre permaneció detenido durante ocho meses y recuperó la libertad en julio de 2026. La víctima contaba con un botón antipánico.

Otros de los elementos que apuntan al exnovio como principal sospechoso son un video publicado en la madrugada del miércoles en el que manifestaba su intención de quitarse la vida y un mensaje enviado a un allegado en el que reconoció: "Me mandé una cagada".