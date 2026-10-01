Zelenski condena un ataque ruso en horario lectivo contra una escuela de Kiev

“Por suerte, los niños y los maestros estaban en el refugio durante la alerta aérea, por lo que nadie ha resultado herido”, ha explicado Zelenski en X.

El presidente ucraniano ha señalado que el impacto del dron provocó un incendio en el tercer piso del edificio de la escuela, del que parte de una pared ha quedado destruida.

Zelenski ha insistido en pedir a sus socios que refuercen la presión sobre Rusia y la ayuda militar a Ucrania para evitar este tipo de ataques.

Como también denunció entonces Zelenski, el Ejército ruso lanzó este martes cuatro bombas aéreas guiadas contra la ciudad de Sumi del noreste de Ucrania. El ataque alcanzó a una escuela mientras los alumnos y los maestros estaban en el refugio.

Dos personas murieron en una zona residencial en este ataque con bombas aéreas contra Sumi.