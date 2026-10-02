Alto comisionado de ACNUR visita Venezuela y se reúne con Delcy Rodríguez para cooperación

Salih, quien estará en el país hasta el sábado, está acompañado de la directora regional para las Américas de ACNUR, Isabel Márquez, y el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez.

En el encuentro además participaron el canciller venezolano, Félix Plasencia; el vicecanciller Oliver Blanco, y el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El representante de la ACNUR se reunió el mes pasado con Plasencia en el marco de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, donde ratificaron el compromiso de afianzar una cooperación conjunta, según una nota de la Cancillería venezolana.

Durante esa reunión en Nueva York abordaron el fortalecimiento de la colaboración entre la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y ACNUR, así como la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas y planes de trabajos conjuntos para ampliar los mecanismos de atención y protección de las personas refugiadas.

ACNUR coordinó la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

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La visita de Salih se da en medio de un proceso de apertura de Venezuela con organismos internacionales, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

En septiembre pasado, Human Right Watch (HRW) realizó su primera visita oficial al país después de 18 años y concluyó que ve una "pausa" en la represión que Venezuela ha vivido durante los últimos 27 años.

En ese sentido, llamó al Gobierno encargado de Rodríguez a emprender reformas estructurales y a liberar a todos los presos políticos.

El subdirector ejecutivo de HRW, Federico Borello, junto a una delegación sostuvo reuniones con el Gobierno, la oposición, ONG y representantes de la sociedad civil sin que existieran "limitaciones" ni "presiones", según relató al concluir la visita de cinco días.