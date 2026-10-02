APM invertirá 231 millones de dólares en ampliar capacidad del puerto peruano del Callao

La empresa anunció en un comunicado remitido este viernes a EFE que el principal componente de esta inversión será el Muelle 5C, una obra destinada a ampliar la capacidad del terminal y acompañar el crecimiento de las importaciones y exportaciones peruanas.

El nuevo muelle tendrá 440 metros de longitud y una profundidad de 16 metros, lo que le permitirá recibir embarcaciones con una capacidad de carga superior a los 20.000 contenedores de 20 pies.

La concesionaria del terminal norte del puerto del Callao indicó que la obra, denominada Nuevo Frente del Pacífico y comprendida en la etapa 3B de modernización del terminal, tendrá un impacto especial en las agroexportaciones, que en 2025 alcanzaron un récord de 15.013 millones de dólares, un 17,3 % más que el año anterior.

Para acompañar esa expansión, APM Terminals Callao incrementará en 25 % las conexiones eléctricas para contenedores refrigerados, hasta llegar a 2.000 puntos.

Estas conexiones permiten mantener la temperatura de frutas, hortalizas y otros productos perecibles mientras permanecen en el terminal, una condición clave para preservar su calidad antes del embarque.

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"El crecimiento del comercio exterior peruano requiere que la infraestructura del principal puerto del país evolucione al mismo ritmo", señaló Francesca De los Ríos, gerenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de APM Terminals Callao.

Actualmente, la carga movilizada desde el Terminal Norte puede llegar a más de 70 países y 220 destinos. El terminal también recibe una conexión directa entre Asia y el Perú con un tiempo de tránsito de 23 días.

La compañía aseveró que con esta inversión busca que el puerto del Callao consolide su posición como principal plataforma logística del Perú y como un punto estratégico para el comercio de la costa del Pacífico sudamericano.

La semana pasada, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú anunció que la emiratí DP World, concesionaria del terminal sur del puerto del Callao, anunció una propuesta de adenda de su contrato de concesión para invertir 1.470 millones de dólares en ampliar la capacidad de ese sector.

Actualmente, el puerto del Callao, principal puerta comercial de Perú, movilizó 3,3 millones de contenedores en 2025, un 8,1 % más que el año anterior, lo que le mantiene en primer lugar, seguido por el puerto de Chancay, propiedad de la naviera estatal china Cosco, que procesó 336.000 contenedores.