Argentina concede incentivos a millonario proyecto de las petroleras Pluspetrol y GyP

Según informó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el comité evaluador del RIGI aprobó el ingreso al régimen del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP en la provincia argentina de Neuquén (suroeste).
De acuerdo a un comunicado difundido por el Gobierno de Neuquén, el proyecto prevé una inversión de 12.400 millones de dólares durante un período de 25 años.
Con su admisión al RIGI, el proyecto logra acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.
El proyecto de Pluspetrol y GyP busca desarrollar Bajo del Choique-La Invernada para alcanzar en ese área una producción de 100.000 barriles de petróleo por día. Para ello, se prevé la construcción de cuatro plantas de procesamiento, la perforación de unos 620 pozos y la ejecución de ductos e infraestructura de evacuación, en un horizonte de desarrollo de 25 años.
Con epicentro en Neuquén, Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.
La colosal formación, que comenzó a ser explotada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces millonarias inversiones para su desarrollo.