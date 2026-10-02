Argentina concede incentivos a millonario proyecto de las petroleras Pluspetrol y GyP

Argentina concede incentivos a millonario proyecto de las petroleras Pluspetrol y GyP

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- La petrolera privada Pluspetrol y la estatal Gas y Petróleo (GyP) de Neuquén lograron este viernes que su multimillonario proyecto en la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta sea beneficiado por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en Argentina.