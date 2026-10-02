Autoridades colombianas investigan la muerte violenta de cuatro hombres en Cartagena

"Las autoridades fueron alertadas durante la noche (del jueves) sobre posibles disparos en inmediaciones de la vereda (aldea) de Puerto Rey. Al llegar al lugar, las unidades policiales encontraron a cuatro personas sin vida, todas de sexo masculino", indica el comunicado de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Las primeras verificaciones realizadas por las autoridades establecieron que los cuatro hombres estaban vinculados a procesos judiciales, aunque la Policía no entregó detalles sobre la naturaleza de esos procesos.

La investigación continúa abierta y las autoridades deberán establecer, entre otros aspectos, el móvil del suceso y las circunstancias en las que fueron asesinados los cuatro hombres.

Este hecho de violencia fue registrado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como "la masacre número 95 ocurrida en Colombia" en lo que va de 2026.

Según el seguimiento de esa organización social, las víctimas tenían entre 20 y 22 años, procedían del corregimiento de La Boquilla y fueron interceptadas por hombres que se movilizaban en motocicleta entre los sectores de Tierra Baja y Puerto Rey.

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Indepaz señala además que en la zona delinque el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, y relaciona la violencia en Cartagena con disputas entre organizaciones criminales por el control de rentas ilegales y zonas estratégicas, entre ellas el puerto, las islas y las playas.

La Defensoría del Pueblo también ha incluido a Cartagena en sus alertas e informes de seguimiento sobre riesgos de violencia, según el reporte citado por Indepaz, que describe una dinámica de fragmentación de las organizaciones criminales y sucesivas disputas en la ciudad.

El homicidio múltiple ocurre además mientras Cartagena es una de las ciudades priorizadas por el Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dentro de la estrategia de los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana.

La Alcaldía de Cartagena ha señalado que la ciudad fue escogida como una de las capitales piloto de esta estrategia, que articula a alcaldías, Policía, Fuerzas Militares y la Fiscalía.