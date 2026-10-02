Autoridades siberianas autorizan la caza de medio millar de osos tras ataques a humanos

"En una reunión presidida por el viceprimer ministro ruso, Dmitri Pátrushev, se abordó el aumento de la población de osos y los riesgos asociados a la incursión de estos animales en zonas pobladas de diversas regiones de Rusia", escribió el gobernador en su canal de Telegram.

Según Kóbzev, "la población de osos pardos se ha duplicado en los últimos 30 años, superando los 300.000 ejemplares".

"Se requieren medidas sistemáticas para garantizar una convivencia segura entre los seres humanos y estos animales", aseveró, al recordar que en Irkutsk fue declarado el estado de alerta máxima desde el pasado 18 de septiembre ante el riesgo de ataques de esos plantígrados.

Pese a esta medida, en las últimas dos semanas murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas tras tropezarse con estos animales.

Tras ser declarada la alerta fueron abatidos 342 osos "considerados problemáticos" y se espera dar caza a un total de 564 especímenes identificados, para lo cual fueron creados 142 equipos de especialistas que cazan entre 12 y 15 osos a diario, una cifra cinco veces mayor que el año pasado.

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Kóbzev añadió que todos los días los servicios de emergencias reciben hasta 80 llamadas por la irrupción de osos en zonas urbanas. Esta situación se repite en otras regiones rusas: este viernes en el sur de la isla de Sajalín fue neutralizado un oso que merodeaba cerca de viviendas.

También se han reportado casos de ataques de osos en Kamchatka, Kémerovo, Novosibirsk, Komi, ésta última en la parte europea de Rusia, e incluso hasta en las cercanías de la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro.

En las zonas aledañas al lago Baikal las autoridades ofrecen hasta 15.000 rublos (180 dólares) por cada ejemplar cazado, mientras que en Tomsk esta cifra podría ascender al doble, según propuso este jueves el departamento regional de pesca y caza.

El partido de los Verdes llamó este viernes a la Duma o cámara de diputados a establecer la imposición de multas de hasta 30.000 rublos (unos 360 dólares) por alimentar deliberadamente a estos animales y no velar por el tratamiento de los desechos, algo que también atrae a los osos a los asentamientos humanos.