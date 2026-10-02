Berlín pide a EE.UU. no intranquilizar a los mercados con presión sobre reservas de diésel

"Ahora se trata de no intranquilizar aún más a los mercados, esto corresponde al interés de todos los implicados, desde nuestro punto de vista, y en ello estamos trabajando con nuestros socios", dijo el portavoz adjunto de la cancillería, Sebastian Hille, al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa.

Señaló que Berlín sigue viendo a EE. UU. como un "socio fiable", pese a una eventual prohibición de las exportaciones de diésel por parte de Washington, aunque subrayó que el Gobierno apoya a la industria del país germano "en la diversificación consecuente de su abastecimiento de materias primas y carburante".

Hille enfatizó que el motivo de los elevados precios de los carburantes ahora mismo es la situación en Oriente Próximo y la restricción que ha provocado en la oferta de carburantes.

"Es importante hablar todos con una sola voz y llamamos a todos los implicados a actuar de forma prudente", dijo, en alusión a Washington.

El portavoz confirmó además que se están produciendo contactos entre los miembros del club de países industrializados G7 y que si llega a producirse una videoconferencia de jefes de Estado y de Gobierno, Merz probablemente participará también.

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En cuanto a las reservas estratégicas de diésel, insistió en que su liberación se decide fundamentalmente en el marco de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que en este caso no ha presentado ninguna solicitud al respecto, y que se realiza "de forma voluntaria y coordinada".

"Lo decisivo es llegar a soluciones coordinadas y recíprocas, porque lo que queremos es estabilizar los mercados y no intranquilizarlos aún más", insistió.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Economía y Energía, Tim-Niklas Wentzel, recordó que ya en marzo Alemania puso a disposición de los mercados 2,6 millones de sus reservas estratégicas de crudo, diésel y queroseno.

No obstante, gran parte de estos volúmenes no fueron adquiridos y volvieron a ser almacenados como parte de la reserva estratégica alemana, con capacidad suficiente para abastecer la demanda del país centroeuropeo durante un mes, indicó.

Varios medios han informado en los últimos días de que la Administración de Donald Trump está presionando a países europeos para que liberen parte de sus reservas estratégicas de diésel, idea que ha respaldado públicamente el secretario del Tesoro, Scott Bessent.