Bruselas aborda este viernes la carestía del diésel con los países de la UE

El Grupo de Trabajo de la Unión de la Energía, que reúne a responsables del Ejecutivo comunitario y de los Estados miembros, se reunió a partir de las 8.30 horas de Bruselas, indicó una portavoz de la Comisión Europea.

El encuentro se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la semana pasada prohibir durante 90 días las exportaciones estadounidenses de diésel, una posibilidad que Bruselas no se esperaba y que ha calificado de "muy mala idea".

"Discutirán la situación actual", indicó otra fuente comunitaria, que añadió que al término de la reunión se informará sobre su desarrollo.

Varios medios han informado en los últimos días de que la Administración Trump está presionando a países europeos para que recurran a sus reservas estratégicas de diésel.

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, varios Estados miembros de la UE ya recurrieron el pasado marzo a sus reservas de emergencia, en el marco de una liberación coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).