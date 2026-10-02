Bruselas advierte a EE.UU.: prohibir las exportaciones de diésel "socavaría la confianza"

"Rechazamos por completo cualquier prohibición a las exportaciones de diésel. Una medida de ese tipo no beneficiaría a nadie y socavaría nuestra confianza en Estados Unidos como socio fiable", dijo en rueda de prensa la portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

La portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, agregó por su parte que Francia tiene "intención de convocar tan pronto como sea posible" una teleconferencia de líderes del G7, cuya presidencia ejerce actualmente París.

La reunión podría celebrarse en la tarde de este viernes y tendría como objetivo coordinar "las medidas que deben adoptarse" para "aliviar la presión sobre los precios y garantizar el suministro de petróleo crudo y productos refinados entre los países del G7 y a escala mundial", añadió.

Preguntada sobre si la Comisión estaría dispuesta a adoptar represalias contra Estados Unidos en caso de que Washington prohíba finalmente las exportaciones de diésel, Itkonen pidió ir "paso a paso".

"Lo que decimos ahora es que rechazamos cualquier veto a las exportaciones. No sería beneficioso para nadie", insistió.

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Este viernes, expertos en energía de la Comisión Europea y de los Estados miembros mantuvieron una reunión telemática para analizar la situación de los mercados y el suministro de petróleo, y del diésel en particular.

"Por el momento, el suministro de diésel en la UE se mantiene estable, pero los precios siguen siendo elevados, como reflejo de las tensiones en el mercado mundial", señaló la Comisión en un comunicado al término del encuentro del Grupo de Trabajo de la Unión de la Energía.

La cita, en la que participaron responsables comunitarios y de los países de la UE, sirvió para intercambiar información sobre la evolución del mercado y examinar posibles medidas para hacer frente a la situación.

Estos expertos se reúnen con regularidad desde la carestía de los combustibles fósiles derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz acaecido tras al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El encuentro técnico de este viernes se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la semana pasada prohibir durante 90 días las exportaciones de diésel de su país, una posibilidad inesperada para Bruselas que la Comisión ha calificado de "muy mala idea".

Varios medios han informado en los últimos días de que la Administración Trump está presionando a países europeos para que recurran a sus reservas estratégicas de diésel, una propuesta que ha respaldado públicamente su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los países europeos ya recurrieron el pasado marzo a sus reservas de emergencia en el marco de una liberación coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y la portavoz comunitaria insistió en que cualquier decisión en ese sentido se tomaría en ese marco, sin aceptar ningún chantaje de Washington.

"Nosotros, como miembros de la AIE, participaremos en ese contexto. Y el papel de la Comisión Europea es coordinar la decisión de sus Estados miembros si la AIE llega a adoptar una decisión en ese sentido", dijo Itkonen.

Preguntada por la posibilidad de que el grupo de trabajo de Energía de la UE vuelva a reunirse este mismo viernes para analizar la evolución de la situación, la portavoz se limitó a señalar que el Ejecutivo europeo mantiene "una intensa coordinación y contactos estrechos tanto con la Administración de Estados Unidos como con los Estados miembros de la UE".

La Comisión Europea tiene programada una nueva reunión de expertos en energía para el próximo 15 de octubre, aunque Bruselas adelantaría la cita "si la situación lo requiere".