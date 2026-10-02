Bruselas desembolsa 2.900 millones más para cubrir necesidades de financiación de Ucrania

La Comisión precisó en un comunicado que esta cantidad incluye 800 millones de euros que se concederán por primera vez en el marco del componente Mecanismo para Ucrania del Préstamo de Apoyo al país invadido por Rusia.

Se trata del octavo desembolso en el marco del Mecanismo de Apoyo a Ucrania, el principal instrumento de la UE para respaldar la recuperación del país, su programa de reformas y sus avances hacia la adhesión a la UE, explicó.

Con este pago, el apoyo total de la UE prestado en el marco del plan para Ucrania supera los 32.000 millones de euros (incluidas las contribuciones externas de los Estados miembros y los países socios, así como los fondos canalizados a través del plan procedentes del Préstamo de Apoyo a Ucrania).

Según detalló la Comisión, esto equivale a casi el 70 % de la financiación actualmente disponible en el marco del primer pilar del mecanismo. Y, por primera vez, este pago también incluye una aportación complementaria procedente de los 8.350 millones de euros adicionales proporcionados en el marco del Préstamo de Apoyo a Ucrania para 2026.

El Ejecutivo comunitario detalló que este desembolso se produce tras la aplicación satisfactoria por parte de Ucrania de reformas en varios sectores estratégicos, entre los que se incluyen el poder judicial, los mercados financieros, el capital humano, el entorno empresarial, la energía, el transporte, la agricultura y la transición ecológica.

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Para lo que queda de 2026, Ucrania sigue disponiendo de 33.700 millones de euros en ayuda financiera: quedan 29.300 millones de euros disponibles para su desembolso en el marco del Préstamo de Apoyo a Ucrania, que consisten en 16.600 millones destinados a respaldar la capacidad industrial de defensa de Ucrania y 12.700 millones en apoyo presupuestario.

Además, siguen estando disponibles 4.400 millones de euros en ayuda presupuestaria en el marco del Mecanismo para Ucrania inicial para este año. La CE dijo que esto significa que hay más de 17.000 millones en ayuda presupuestaria que se pueden facilitar en 2026, siempre que se cumplan las condiciones pertinentes establecidas en el Plan para Ucrania y en el memorándum de entendimiento.

El Mecanismo de Ayuda a Ucrania, el principal instrumento de apoyo financiero de la Unión Europea para Ucrania, entró en vigor el 1 de marzo de 2024 y proporciona más de 50.000 millones de euros en subvenciones y préstamos para apoyar a Ucrania durante el período 2024-2027.