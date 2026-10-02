Buenos Aires en Madrid: la cultura argentina y Borges se instalan en España en octubre

El programa busca proyectar internacionalmente la creación porteña y llevar el talento y la creatividad de Buenos Aires a nuevos públicos y escenarios, especialmente en una ciudad como Madrid, que cuenta con una población argentina que alcanza cerca del medio millón personas según datos del Instituto Nacional de Estadística.

"Que Madrid reciba durante todo un mes a nuestros artistas, autores y producciones habla también de ese vínculo cultural que queremos seguir fortaleciendo", señaló la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, en un comunicado.

En esta nueva edición, Borges se alza como figura central al cumplirse 40 años de su muerte y para la ministra llevar su "obra profundamente universal" a España es "una forma de seguir proyectando la cultura de nuestra ciudad en el mundo", apuntó.

Su legado, junto al de su esposa y escritora María Kodama, se depositará en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes el próximo 20 de octubre en una celebración coorganizada por la Fundación Internacional de Jorge Luis Borges, el Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada incluirá una lectura de poemas por la actriz Laura Novoa, la interpretación de 'Las Milongas de Borges' y la exhibición de objetos personales del escritor.

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No obstante, la presencia del porteño en Madrid continuará con la exposición 'Borges: el otro, el mismo' que se extenderá hasta el 6 de noviembre en la Fundación Ortega-Marañón.

Más allá del universo borgiano, la propuesta escénica arranca hoy con 'Una distancia necesaria', una experiencia de teatro independiente que conectará en directo escenarios de ambas capitales.

La agenda incluye también recorridos musicales inspirados en María Elena Walsh, conciertos en el Faro de Moncloa y la proyección del 19 al 23 de octubre de películas emblemáticas del cine argentino en homenaje a las trayectorias de Héctor Alterio y Luis Brandoni en Casa América.

Asimismo, las jornadas de tango al aire libre en escenarios como la terraza de Casa de Vacas en El Retiro y otras propuestas multidisciplinares en recintos como el Centro Cultural Paco Rabal terminarán de convertir a la capital española en un homenaje total a la cultura de Buenos Aires durante todo el mes.