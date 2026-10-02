CAF ofrece mil millones de dólares para enfrentar el fenómeno de El Niño en la región

"Las estimaciones científicas apuntan a que El Niño 2026-2027 podría alcanzar una intensidad excepcional, un escenario descrito como un posible 'súper Niño', y generar fuertes impactos en la región", expresó el CAF en un comunicado.

El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento.

La entidad señaló que los recursos estarán dirigidos especialmente a proteger a las poblaciones más vulnerables y serán complementados con asistencia técnica, ayuda humanitaria y recomendaciones para fortalecer la gestión de riesgos.

El impacto de este fenómeno "será heterogéneo entre países y territorios, con sequías, altas temperaturas, inundaciones y mayores precipitaciones, y podría ocasionar pérdidas equivalentes al 2 % del PIB regional y aumentar la pobreza en 4,8 millones de personas".

"Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente a los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles. Estamos acompañando las necesidades inmediatas y las prioridades de largo plazo de nuestra gente", dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

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Los expertos prevén que este 2026 El Niño evolucione hasta ser muy fuerte y persista al menos hasta febrero próximo, alterando las pautas de lluvias y temperaturas en todo el mundo, en especial en Latinoamérica.